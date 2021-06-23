Xiaomi готовится к релизу MIUI 13 полным ходом

Ожидается, что Xiaomi очень скоро представит MIUI 13, следующую основную версию своей мобильной операционной системы. В преддверии этого компания недавно даже учредила MIUI Pioneer Group для устранения ошибок, которые могут возникать в новой версии операционной системы. Кроме того, компания даже начала обновлять свои системные приложения для MIUI 13. И одно такое обновление для приложения дает нам первое представление о предстоящем пользовательском интерфейсе новой ОС. Согласно нескольким источникам, Xiaomi выпустила новую версию файлового менеджера MIUI с обновлённым дизайна в соответствии с анонсированным MIUI 13. Приложение с версией V4.3.0.2 имеет новые элементы пользовательского интерфейса, анимации и переработанную страницу Mi Drive. Неудивительно, что между старой и новой версиями приложения MIUI File Manager нет серьезных изменений.

Это потому, что MIUI 12 дебютировал со значительным визуальным обновлением по сравнению с MIUI 11 и предыдущими выпусками. Следовательно, ожидается, что следующая итерация будет иметь лишь незначительные визуальные изменения. И последнее, но не менее важное: ожидается, что Xiaomi обновит почти все устройства, выпущенные за последние два года, до MIUI 13. Это на самом деле отличные новости, так как у пользователей будет возможность получить апдейт до свежей версии системы без необходимости покупать совершенно новый смартфон флагманского уровня. Это круто, особенно если вы пользуетесь свежим гаджетом.
Комментарии и отзывы MIUI 13
Ubisoft готовит новое обновление для Wat...
Ubisoft планирует выпустить крупное обновление для Watch Dogs: Legion. Обновление добавит несколько новых...
Представлена уникальная версия смартфона...
Компания Meizu объявила о выходе специальной версии флагманского смартфона Meizu 18, который вышел в март...
Xiaomi Mi 11 Lite продают на Украине со ...
На украинском рынке стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который был представлен день назад. В...
Производство чипов Samsung в Техасе верн...
Samsung Electronics заявила, что производство микросхем на заводе компании в Остине в Техасе, США, вернул...
Объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III...
В сети появились первые фотографии, сделанные на телезум-объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD,...
Смартфон POCO M3 Pro 5G слили в сеть до ...
Сегодня вечером компания POCO проведет глобальное мероприятие, чтобы анонсировать POCO M3 Pro 5G — он пос...
Ищем лучший рюкзак для ноутбуков...
Довольно часто оказывается, что пользователи, которые спокойно могут выбрать гаджет для работы или отдыха...
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с ды...
Особенностью тестируемого сегодня игрового кресла AeroCool Duke является использование покрытия Aerosuide...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor