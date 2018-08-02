Xiaomi и его новинка Mi Mix 3

Обращает на себя внимание любопытная деталь дизайна: на левой грани корпуса появилась новая кнопка. Не исключено, что с ее помощью происходит включение фирменного голосового помощника. Но дело в том, что за пределами КНР эта функция не работает, поэтому у экспортируемых смартфонов клавиша будет отвечать за иные задачи.Можно составить представление о внешнем виде данной модели. В отличие от предшественника, новинка не будет иметь толстой рамки в нижней части экрана. Таким образом, гаджет может претендовать на звание самого безрамочного аппарата, пополнив ряд, куда входят OPPO Find X и Vivo NEX S. Под вопросом, правда, остается местоположение лицевой камеры. Возможно, компания Xiaomi прибегнет к выдвижной конструкции.О стоимости смартфона пока неизвестно.