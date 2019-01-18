Xiaomi может отказаться от процессоров MediaTek

Позавчера появилась информация о том, что компания Xiaomi хочет полностью отказаться от использования процессоров компании MediaTek. Естественно, это сильно ударило по стоимости акций последней, ведь потеря такого крупного покупателя явно сыграет не на руку производителю процессоров. Однако, сегодня утром китайская компания MediaTek уже успела официально опровергнуть информацию — представители компании заявили, что продолжают сотрудничать с китайским производителем смартфонов и от их процессоров никто не отказывался. Остается лишь надеяться, что Xiaomi действительно не перешла на Qualcomm, ведь это погубит MediaTek и никакой конкуренции на рынке мобильных процессоров больше не будет. Ждем новостей от Xiaomi по этому поводу.