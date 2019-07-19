Xiaomi объявила дату презентации игрового смартфона Black Shark 2 Pro

Компания Xiaomi, неожиданно для всех, опубликовала постер с датой анонса своего нового игрового смартфона Black Shark.

Новинку, согласно изображению, назовут Black Shark 2 Pro и её представят в Китае уже в конце этого месяца — 30 июля. Скорее всего, эта модель будет отличаться от обычного Xiaomi Black Shark 2 более мощным процессором Snapdragon 855 Plus с разогнанным ядром ​Kryo 485 и графическим процессором Adreno 640. Кстати, этот же чип будет установлен в ASUS ROG Phone 2.

Другие характеристики устройства должны остаться такими же. Напомним, это OLED-дисплей, до 12 ГБ ОЗУ, двойная камера на 48 Мп + 12 Мп, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой.