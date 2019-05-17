Xiaomi объявила о старте продаж в России Mi 9 SE. Официальные цены

2019-05-17, Автор - Марсель Гарипов; [94]
16 мая в Москве прошла презентация смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который был создан специально для тех, кто хочет смартфон с небольшими размерами и не желает переплачивать за процессор с излишне высокой производительностью. Модель получила дисплей на 5,97 дюймов, процессор Snapdragon 712, NFC чип и тройную камеру и приемлемый ценник.

Дисплей

Самой главной фишкой смартфона является его компактный размер, благодаря этому им удобно пользоваться даже одной рукой. Здесь установлен безрамочный дисплей на 5,97 дюймов с AMOLED матрицей и соотношением сторон 19,5:9. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей.

Железо

Mi 9 работает на новом процессоре Snapdragon 712, который стал более производительным и энергоэффективным, по сравнению с Snapdragon 710. Также смартфон обладает 6 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4 и 64 Гбайт или 128 Гбайт внутренней памяти. Смартфон оснастили NFC чипом для бесконтактной оплаты и разъемом USB Type-C. К сожалению, разъема под наушники в нем нет, зато в комплекте есть переходник под него.

Камера

Не менее интересные изменения коснулись камеры. В Mi 9 SE установлено три камерных модуля: основной на 48 мегапикселей с сенсором Sony IMX586, телеобъектив на 12 мегапикселей с сенсором Samsung S5K3M5, и широкоугольный модуль на 16 мегапикселей SONY IMX481. При дневном освещении на основной модуль камера способна делать отличные снимки с высокой детализацией и реалистичными цветами.

Фронтальная камера поместилась сверху в каплевидном разрезе в дисплее. Она получила разрешение на 20 мегапикселей f/2,0 и способна делать качественные селфи. Также с помощью нее можно разблокировать смартфон благодаря функции распознавания лица.

Цена

В России смартфон будет доступен в двух цветах: синий и черный. Старт продаж намечен на 23 мая Mi 9 SE, и с этого момента его можно будет приобрести в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store и в других магазинах. Версия с 6 Гбайт ОЗУ и 64 ГБ памяти будет продаваться за 24 990 рублей, а с 6 Гбайт ОЗУ и 128 ГБ за 27 990 рублей.


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