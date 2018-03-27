Xiaomi официально подтвердила Blackshark

Буквально недавно появилась информация о том, что компания Xiaomi якобы разрабатывает смартфон под названием Blackshark. По мнению аналитиков, этот гаджет является игровым устройством, но на тот момент это был лишь слух. Теперь официальная информация имеется — жаждет действительно разрабатывают, он создается специально для геймеров и получил крутой дисплей, производительную начинку и приличную батарею. Видимо, производитель сделает именно на этом упор, тогда как камера и дизайн, возможно, будут не настолько дорогостоящими. Все же, если вы покупаете смартфон для игр, то камера вас не особо интересует и платить за нее больше денег тоже особого смысла нет. Будем ждать анонса новинки, ведь этот продукт обещает быть весьма привлекательным во всех отношениях. Пришла эра игровых смартфонов?