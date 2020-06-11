Xiaomi официально представила Mi Band 5

Китайская компания Xiaomi официально представила свой новый фитнес браслет Mi Band 5.

Новинка визуально очень похожа на четвертое поколение, но отличие все же есть. Первое отличие это увеличенный дисплей на 1.1 дюйма вместо 0.95 и цветной OLED дисплей.

Также новинке завезли более 100 новых анимированных циферблатов. Второе отличие это магнитная зарядка. Теперь достаточно просто подсоединить зарядку к двум магнитам сбоку устройства.

Из функционала добавили 11 режимов тренировок, улучшенное отслеживание сна, датчик SpО2, функцию для отслеживания здоровья женщин и NFC модуль для бесконтактных платежей.

Обычная версия без NFC модуля будет стоит 28 долларов, а версия с NFC модулем 33 доллара.