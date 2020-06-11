Xiaomi официально представила Mi Band 5

Новинка визуально очень похожа на четвертое поколение, но отличие все же есть. Первое отличие это увеличенный дисплей на 1.1 дюйма вместо 0.95 и цветной OLED дисплей.
Также новинке завезли более 100 новых анимированных циферблатов. Второе отличие это магнитная зарядка. Теперь достаточно просто подсоединить зарядку к двум магнитам сбоку устройства.
Из функционала добавили 11 режимов тренировок, улучшенное отслеживание сна, датчик SpО2, функцию для отслеживания здоровья женщин и NFC модуль для бесконтактных платежей.
Обычная версия без NFC модуля будет стоит 28 долларов, а версия с NFC модулем 33 доллара.