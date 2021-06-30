Xiaomi официально представила ноутбук Mi Notebook Pro X 15

После нескольких дней Xiaomi дразнила поклонников тизерами нового флагманского ноутбука, а теперь оказалось, что на самом деле ноутбук не будет первым гаджетом с ценником свыше 10000 юаней (около 1500 долларов) — компания официально представила Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 и стартовая цена устройства составляет 7999 юаней (около 1300 долларов). Стоит отметить, что пока что ноутбук представили исключительно на территории Китая, так что получить его в других странах у вас банально не выйдет — нужно только заказывать гаджет напрямую. Как следует из названия, устройство оснащено 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с довольно высоким разрешением 3.5K с узкими рамками и 91-процентным соотношением экрана к корпусу. Утверждается, что ноутбук предлагает около 0 нит чистого черного цвета (действительно чёрный цвет), скорость отклика 1 мс, высокую контрастность 1000000: 1, пиковую яркость 600 нит и плотность пикселей 261 ppi.

Новинка также поддерживает полный охват цветовой гаммы DCI-P3 и предлагает защиту дисплея прочным стеклом Gorilla Glass. Mi Notebook Pro X 15 оснащен процессором Intel Core i5-11300H / i7-11370H 11-го поколения, который производится с использованием 10-нм технологического процесса с максимальной частотой ядра 4,8 ГГц. Он поставляется с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, а система охлаждения оборудована двумя мощными вентиляторами и медным радиатором. Также ноутбук может похвастаться довольно шустрой оперативной памятью LPDDR4 4266 МГц и современной твердотельной памятью PCIe NVMe.