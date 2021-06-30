Xiaomi официально представила ноутбук Mi Notebook Pro X 15

После нескольких дней Xiaomi дразнила поклонников тизерами нового флагманского ноутбука, а теперь оказалось, что на самом деле ноутбук не будет первым гаджетом с ценником свыше 10000 юаней (около 1500 долларов) — компания официально представила Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 и стартовая цена устройства составляет 7999 юаней (около 1300 долларов). Стоит отметить, что пока что ноутбук представили исключительно на территории Китая, так что получить его в других странах у вас банально не выйдет — нужно только заказывать гаджет напрямую. Как следует из названия, устройство оснащено 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с довольно высоким разрешением 3.5K с узкими рамками и 91-процентным соотношением экрана к корпусу. Утверждается, что ноутбук предлагает около 0 нит чистого черного цвета (действительно чёрный цвет), скорость отклика 1 мс, высокую контрастность 1000000: 1, пиковую яркость 600 нит и плотность пикселей 261 ppi.

Новинка также поддерживает полный охват цветовой гаммы DCI-P3 и предлагает защиту дисплея прочным стеклом Gorilla Glass. Mi Notebook Pro X 15 оснащен процессором Intel Core i5-11300H / i7-11370H 11-го поколения, который производится с использованием 10-нм технологического процесса с максимальной частотой ядра 4,8 ГГц. Он поставляется с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, а система охлаждения оборудована двумя мощными вентиляторами и медным радиатором. Также ноутбук может похвастаться довольно шустрой оперативной памятью LPDDR4 4266 МГц и современной твердотельной памятью PCIe NVMe.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Notebook Pro X 15
Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит г...
В сети появились подробности и первые рендеры обновленного геймерского ноутбука HP Omen 15, который еще н...
Ноутбук Honor MagicBook X вышел в России...
Компания Honor дала старт российским продажам ноутбука Honor MagicBook X, который будет доступен со скидк...
Как выбрать рюкзак для вашего ноутбука...
Несмотря на и без того компактные габариты, ...
Samsung Galaxy Book Pro 360 показали на ...
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые изображения ноутбука Samsung Galaxy Book Pro 360, кото...
Представлены обновленные ноутбуки Huawei...
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями Matebook D14 и D 15, которые постро...
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ...
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ультрабука ASUS ZenBook 14 UX434, одной из ключевых особ...
Ноутбук HP Omen 17 получит CPU Intel Cor...
Сетевые источники поделились подробностями об очередном поколения геймерского ноутбука HP Omen 17, которы...
Microsoft запускает ноутбук Surface Lapt...
Microsoft впервые рассказала о новом ноутбуке Surface Laptop 4 в прошлом месяце. Производитель сообщил, ч...
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor