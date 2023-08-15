Xiaomi официально представила смартфон Mix Fold 3

В этом году мы видели несколько отличных раскладных смартфонов, и Galaxy Z Fold 5 — один из лучших гаджетов в своём сегменте. Можно легко утверждать, что Samsung является королем раскладных смартфонов, однако Xiaomi Mix Fold 3 имеет все шансы чтобы оспорить лидерство компании Samsung в этом сегменте, потому что это действительно шикарный гаджет. Стоит обратить своё внимание на то, что смартфон Xiaomi Mix Fold 3 оснащён уникальным шарниром, и, согласно информации компании, новый дизайн шарнира рассчитан на 500 000 складываний, что действительно впечатляет на фоне заявленных 250 000 тысяч складываний у смартфонов Samsung. С таким шарниром вы сможете совершенно спокойно пользоваться устройством на протяжении достаточно длительного времени и даже не думать о том, что устройство сломается или шарнир выйдет из строя.

Новый шарнир также позволяет Xiaomi Mix Fold 3 раскладываться под углом от 45 до 135 градусов. Хотя эта функция не нова, XIaomi впервые реализовала её в линейке Mix Fold, так как у складных моделей прошлых поколений не было такой возможности. Также устройство получило флагманский процессор, большой и яркий экран, внушительную батарею с поддержкой технологии быстрой зарядки и оптимизацию некоторых приложений под особенности конкретно этого экрана. Выглядит впечатляюще, но цена от 126 тысяч рублей делает гаджет весьма спорным решением, потому что нужно понимать, что за эти деньги предложений на рынке смартфонов огромное множество.
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