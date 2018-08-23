Xiaomi официально представила в Индии смартфон POCO F1

В Индии состоялся анонс нового смартфона POCO F1 от компании Xiaomi. Гаджет получил 6,18-дюймовый экран с разрешением 2246 на 1080 точек. В основе аппарата лежит чип Snapdragon 845 с графикой Adreno 630 и 6 Гбайт ОЗУ. Камера тыльная состоит из двух модулей на 12 МП и 5 МП, а фронтальной камера получит разрешение 20 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 (Oreo) с оболочкой MIUI 9.0. Габариты устройства составляют: 155.5 * 75.2 * 8.8 мм. Продажи новинки ожидаются с 29 августа этого года.