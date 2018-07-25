Xiaomi опровергла слухи о смартфоне Mi Max 3 Pro

Неделю назад был представлен смартфон Xiaomi Mi Max 3, который получил две версии с разным объемом ОЗУ, но на одном чипсете Snapdragon 636. После релиза в сети вновь появились слухи о модели Xiaomi Mi Max 3 Pro на платформе Snapdragon 710. Сегодня директор Xiaomi по маркетингу опроверг слухи о Mi Max 3 Pro, заявив, что такого смартфона не существует в природе.

Напомним, что Xiaomi Mi Max 3 снастили 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160:1080 пикселей), занимающим 85,19% передней панели, чипсетом Snapdragon 636, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп (обе с поддержкой технологий ИИ), сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и предустановленной Android 8.1 Oreo с последней версией MIUI. Аппарат вышел в двух версиях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.