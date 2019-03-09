Xiaomi пытается избавится от репутации производителя дешевого оборудования

Xiaomi, известная тем, что предлагает флагманские телефоны по доступным ценам, пытается избавиться от этой репутации и продавать их по более высоким ценам.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что компания хочет избавиться от репутации того, что телефоны Xiaomi стоят менее $400, и будет инвестировать больше средств в создание более качественных продуктов. За последние 5 лет цены на флагманы выросли в два раза. За это время Xiaomi улучшила дизайн, качество сборки и производительность своих телефонов. Тем не менее, повышение цен на телефон может вызвать негативную реакцию потребителей.