Xiaomi показала Mi Bunny Children Phone Watch 2C

Компания Xiaomi выпустила детский трекер Mi Bunny Children Phone Watch 2C, который выглядит стильно и идеально подходит для тех, кто хочет следить за местоположением своего ребенка. Само устройство очень интересно, но нужно еще понимать, что это путь к большей безопасности в целом. Если такие трекеры будут доступными и работать так, как нужно, то можно будет гораздо меньше переживать о своем ребенке и его местоположении, самочувствии и так далее. Да и выглядит новинка стильно и современно, есть ощущение, что создавали мастера своего дела. Осталось только подождать пока устройство доберется до нашей страны и сколько трекер будет стоить. Если новинка будет более-менее доступной, то это отличная новость. С другой стороны, ранее производитель никогда высокими ценами не огорчал, думаю и сейчас ситуация не изменится.