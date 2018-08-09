Xiaomi показала клавиатуру Game Keyboard

Компания Xiaomi не перестает удивлять. На этот раз производитель выпустил механическую геймерскую клавиатуру под названием Game Keyboard, которая стоит всего 35 долларов. Какие бы не были там переключатели, это самая дешевая механика из всего, что можно найти на рынке у любого производителя. Внутри даже стоит процессор и память, которые будут запоминать профили настроек и позволяют настраивать вам подсветку. Отличный вариант для тех, у кого ограничены средства, но хочется купить именно механику, а не мембранный вариант. Правда, пока что сроков поставок не называют, да и заказывать нужно будет из Китая, так как в России продукт появится не очень скоро. Будем ждать с большим нетерпением — не каждый день появляется возможность купить механику за такие смешные деньги.