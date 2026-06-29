Xiaomi предложила новую архитектуру беспроводной зарядки

Консорциум Wireless Power Consortium провёл техническую конференцию в штаб-квартире Xiaomi в Пекине, посвящённую разработке нового стандарта беспроводной зарядки Qi мощностью 50 Вт. Мероприятие проходило с участниками ведущих компаний в отрасли — Apple, Google, Huawei, HONOR, Oppo и Vivo. Главной целью встречи стало обсуждение технических характеристик, тестирования прототипов и требований к совместимости для будущего стандарта беспроводной зарядки. WPC, отвечающий за развитие стандарта Qi, последовательно увеличивает допустимую мощность зарядки, предоставляя всё больше возможностей производителям. После того, как в конце 2024 года магнитный стандарт Qi2 мощностью 15 Вт получил статус международного стандарта IEC, в 2025 году была утверждена спецификация на 25 Вт. Следующим этапом должен стать стандарт Qi 50W, выход которого ожидается в 2028 году.

При этом значительная часть обсуждений в Пекине была посвящена предложенной Xiaomi аппаратной архитектуре для нового стандарта. По мнению компании, существующие требования к конструкции катушек Qi2 слишком ограничивают производителей и создают проблемы с теплоотводом, особенно в складных смартфонах и автомобильных беспроводных зарядных устройствах. Для решения этой проблемы Xiaomi в течение двух лет разрабатывала новую архитектуру зарядки с низкой индуктивностью и пониженным напряжением. Такой подход позволяет уменьшить потери энергии в катушках и улучшить рассеивание тепла.
TECNO Pop X 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 170 долларов …
Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон Pop X 5G, который основан на 6-на…
Бюджетный смартфон HONOR Play 70C появился в продаже…
Компания HONOR выпустила в продажу бюджетный смартфон Play 70C, который базируется на 12-нанометровой одн…
Представлен игровой смартфон Red Magic 11S Pro…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов игровой моделью Red Magic 11S Pro, одной из особенностей …
Компактный флагман OPPO Find X9s Pro оценили в 775 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Find X9s Pro, которая базируется на фла…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичность…
realme C100i — это доступный смартфон с акцентом на автономность, крупный экран и базовые функции, которы…
Складной смартфон iPhone Ultra показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, изобра…
Новый флагман Qualcomm будут выпускать на заводах Samsung…
Вчера зарубежные СМИ сообщили, что генеральный директор компании Qualcomm Криштиану Амон был замечен в Юж…
MediaTek повысит цену на флагманский процессор…
Компания MediaTek, по данным инсайдеров, готовится поднять стоимость своего будущего флагманского процесс…
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor