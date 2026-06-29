Xiaomi предложила новую архитектуру беспроводной зарядки

Консорциум Wireless Power Consortium провёл техническую конференцию в штаб-квартире Xiaomi в Пекине, посвящённую разработке нового стандарта беспроводной зарядки Qi мощностью 50 Вт. Мероприятие проходило с участниками ведущих компаний в отрасли — Apple, Google, Huawei, HONOR, Oppo и Vivo. Главной целью встречи стало обсуждение технических характеристик, тестирования прототипов и требований к совместимости для будущего стандарта беспроводной зарядки. WPC, отвечающий за развитие стандарта Qi, последовательно увеличивает допустимую мощность зарядки, предоставляя всё больше возможностей производителям. После того, как в конце 2024 года магнитный стандарт Qi2 мощностью 15 Вт получил статус международного стандарта IEC, в 2025 году была утверждена спецификация на 25 Вт. Следующим этапом должен стать стандарт Qi 50W, выход которого ожидается в 2028 году.

При этом значительная часть обсуждений в Пекине была посвящена предложенной Xiaomi аппаратной архитектуре для нового стандарта. По мнению компании, существующие требования к конструкции катушек Qi2 слишком ограничивают производителей и создают проблемы с теплоотводом, особенно в складных смартфонах и автомобильных беспроводных зарядных устройствах. Для решения этой проблемы Xiaomi в течение двух лет разрабатывала новую архитектуру зарядки с низкой индуктивностью и пониженным напряжением. Такой подход позволяет уменьшить потери энергии в катушках и улучшить рассеивание тепла.