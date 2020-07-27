Xiaomi представила MIUI для TV 3.0

Компания Xiaomi официально представила свою новую прошивку MIUI для TV 3.0, что позволит в будущем привлечь новую аудиторию к телевизорам данной компании. Это очень интересно, на самом деле, ведь в последнее время качество изображения вышло на новый уровень и пользователи все чаще смотрят на различные бонусы и особенности того или иного телевизора. А новая прошивка, которая делает жизнь проще и легче, даст возможность быстрее находить нужный контент, управлять различными функциями и получать при этом море положительных эмоций. Мы, правда, пока что не знаем, когда именно телевизоры с данной прошивкой поступят в продажу и когда они уже будут продаваться в мире. Ждем эту информацию и тогда можно будет говорить точнее об этом.

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