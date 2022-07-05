Xiaomi представила два новых Book Pro

Xiaomi выпустила серию ноутбуков высокого класса Book Pro с 14- и 16-дюймовыми OLED-дисплеями. Компания планирует оживить линейку новыми процессорами, графическими процессорами и дисплеями нового поколения, предлагая процессоры Intel Gen Core i5-1240P Alder Lake с четырьмя высокопроизводительными ядрами и восемью эффективными гибридными ядрами. Этот процессор имеет низкое энергопотребление, потребляя всего от 28 до 64 Вт. Xiaomi обновляет архитектуру ЦП для этой новой линейки, улучшая процессоры Tiger Lake-H35, преобладающие в линейке Book Pro компании с 2021 года. Новая серия считается частью серии ноутбуков Intel EVO.

Новые 14- и 16-дюймовые модели будут предлагать 16 ГБ памяти LPDDR5 и 512 ГБ SSD PCIe 4.0. Обновление компанией OLED для своих ноутбуков стало важным обновлением серии Book Pro. В то время как 14-дюймовый ноутбук предлагает только разрешение 2,8K, 16-дюймовая серия имеет более мощный экран 4K. Выпуски Xiaomi Book Pro 2022 по-прежнему предлагают сенсорное управление и яркость 600 нит. Еще одной особенностью новой серии является включение панелей с точностью цветопередачи 0,33 Delta-E, которые также обеспечивают 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Компания не раскрыла частоту обновления, но предполагается, что это будет частота 60 Гц. Для включенных графических процессоров у пользователей будет возможность выбрать интегрированную графику Iris Xe Graphics или дискретные графические процессоры GeForce MX550 или RTX 2050.