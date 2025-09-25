Xiaomi представила компактный планшет Pad Mini

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных планшетов моделью Pad Mini, которая основана на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,6 ГГц. Новинка также характеризуется 8,8-дюймовым экраном с разрешением 3008:1880 точек, кадровой частотой до 165 Гц и сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB Type-C, предустановленной ОС HyperOS 2, а также корпусом толщиной 6,46 мм и массой 326 граммов. Планшет уже доступен для покупки в ОАЭ по эквивалентной цене в 180 долларов за версию с 12/512 ГБ памяти.