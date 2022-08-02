Xiaomi представила комплект беспроводной клавиатуры и мыши

Компания официально представила новый комплект беспроводной клавиатуры и мыши. Периферия отличается эргономичным дизайном, что дает возможность пользователю работать с комфортом. Цену комплекта беспроводной клавиатуры и мыши компания не называет.

Беспроводная клавиатура имеет полноразмерную конструкцию с 103 клавишами. Есть 12 клавиш программируемых клавиш, что позволяет быстро выполнять несколько компьютерных задач. Символы нанесены на клавиши лазерной гравировкой, для обеспечения износостойкости. Угол наклона клавиатуры в 6 градусов обеспечивает эргономичный комфорт для набора текста. Беспроводное подключение к устройству обеспечивается с помощью нано-приемника 2,4 ГГц.

Мышь имеет легкую конструкцию. Модель работает от AAA-батареек и предлагает оптимизированную экономию энергии. Он имеет выключатель питания и оснащен точным датчиком. Один беспроводной нано-приемник соединяет клавиатуру и мышь. Есть автоматический спящий режим, который помогает увеличить срок службы батареи, а также имеется индикатор низкого заряда батареи. Компактная мышь имеет симметричный дизайн и колесо прокрутки по центру.
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