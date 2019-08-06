Xiaomi представила новые наушники

Изюминкой Bluetooth-модели станет гибридная активная система шумоподавления, способная полностью избавить слушателя от посторонних шумов, не вызывая микрофонного эффекта. Традиционные системы шумоподавления, которые используются в большинстве современных наушников, работают по принципу улавливания звуковой волны микрофонами и её же воспроизведения, но уже в противофазе. Xiaomi же обещает более эффективное цифровое решение, но деталей не раскрывает.Компания Xiaomi начала сбор средств на собственной краудфандинговой площадке для запуска производства беспроводных наушников с гибридной системой активного шумоподавления. Новинка станет эволюционным развитием выпущенных в декабре 2017 года наушников бренда.Стоимость новинки составит 63 доллара.