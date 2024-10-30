Xiaomi представила операционную систему HyperOS 2

Также пользователи получают динамические обои, генерируемые при помощи искусственного интеллекта, новый макет домашнего экрана с визуальными улучшениями и индивидуальным контентом под каждого пользователя (никто пока что не знает, что это значит), плавные анимации и новое приложение «Погода». Интересно, что смартфоном на базе данной операционной системы можно управлять с планшета в оконном режиме, также есть общая буферная память для разных устройств и поддержка записи видео на одном устройстве с просмотром на другом. Кроме того, HyperOS 2 предлагает множество функций, основанных на ИИ. Например, система может генерировать текст, редактировать какой-то контент и всё в таком духе. Ничего невероятного в этом нет, но приятно, что китайский производитель тоже работает в данном направлении.