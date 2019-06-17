Xiaomi представила пылесос за $57

Компания Xiaomi представила на своей платформе коллективного финансирования Youpin новый пылесос — Deerma Wet and Dry Bucket Vacuum Cleaner.

Внутри пылесоса установлен двигатель мощностью 1200 Вт с частотой вращения 33000 оборотов в минуту и давлением всасыванием 18 кПа. Длина шланга 1,5 метра, шнура питания — 5 метров.

Deerma Wet and Dry Bucket Vacuum Cleaner с легкостью справится не только с сухим мусором (пыль, крошки), но и с жидкостями. Например, разлитым на полу соусом или обычной водой. Также он без труда всасывает мокрые волосы в душе.

В комплект также входит ковровая насадка и две небольшие насадки, с помощью которых можно почистить подоконники, углы и даже клавиатуру.

Пылесос поступит в продажу 31 июля. Его стоимость — всего $57.