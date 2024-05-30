Xiaomi представила планшет Redmi Pad Pro

Совсем недавно, в апреле текущего года, компания Xiaomi официально представила свой новый планшет Redmi Pad Pro на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Этот процессор имеет встроенный модем сотовой связи пятого поколения 5G, однако проблема заключалась в том, что оригинальная версия не поддерживала сотовую связь от слова совсем — это не было предусмотрено на аппаратном уровне. Сегодня производитель выпустил новую версию планшета уже с поддержкой 5G и двумя слотами для SIM-карт. Стоит отметить, что модель Redmi Pad Pro остаётся абсолютно тем же устройством как в плане внешнего вида, так и по своим характеристикам, так что ожидать каких-то кардинальных изменений по сравнению с моделью с модулем Wi-Fi не стоит.

Этот планшет оснащён 12.1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, плюс экран защищён стеклом Gorilla Glass 3 и обеспечивает максимальную яркость в 600 нит. На тыльной панели планшета находятся две крупных платформа — одна для камеры на 8 Мп, а вторая задействована для светодиодной вспышки. Фронтальная камера для видеозвонков также имеет разрешение 8 Мп, так что в этом плане всё достаточно достойно. При этом хотелось бы отметить, что планшет Xiaomi Redmi Pad Pro работает на базе операционной системы HyperOS, основанной на Android 14. Кроме того, планшет оснащён приличной батареей ёмкостью 10000 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью до 33 Вт, четырьмя динамиками, двумя микрофонами и слотом для microSD-карт.
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