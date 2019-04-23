Xiaomi представила телевизор Mi ART с 65-дюймовым 4K HDR экраном и тонкой металлической рамой

2019-04-23, Автор - Anna; [145]
Художественное произведение для вашей гостиной - это первая в своем роде панель Xiaomi Mi ART TV. Она использует 65-дюймовую панель Samsung с разрешением 4K и поддержкой HDR , плоский дизайн и рамку из анодированного алюминия. Благодаря «Художественному режиму» новинка отображать работы 45 художников или ваши личные фотографии.

Изящный дизайн достигается за счет использования отдельного блока, который подключается через отдельный порт Mi, предлагая передачу данных 18 Гбит / с и источник питания 400 Вт. В дополнение к портам, он также имеет шестиканальный SoundBar и отдельный сабвуфер с Dolby и DTS-HD аудио. Функции AI IoT позволяют управлять интеллектуальными устройствами с помощью голоса со встроенными микрофонами в дальней зоне. Как и другие телевизоры, он поставляется с Patchwall и имеет голосовой пульт дистанционного управления AI Bluetooth. Xiaomi Mi ART TV уже доступен за $ 1041.

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