Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A

Xiaomi на рынке телевизоров уже пару лет, сегодня компания анонсировала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A.

Новый Mi TV 4A имеет ЖК-дисплей с разрешением 4К. Тонкий корпус и тонкие рамки, повесив его на стену, будет казаться что это картина. Модель оборудована встроенным помощником XiaoAI от Xiaomi, его можно использовать для управления устройствами "умный дом", а также имеет систему PatchWall от Xiaomi.

Телевизор имеет 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ памяти и 64-разрядный процессор Amlogic. Он имеет 3 порта HDMI, 2 порта USB, вход AV и аудио порт S / PDIF. Есть Dolby Audio и dts-HD.

Mi TV 4A 70” стоит 564$, серия Mi TV 4A также доступна в размерах 32”, 43”, 50”, 55”, 58” и 65”.