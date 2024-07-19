Xiaomi представила умные часы Watch S4 Sport

Сегодня китайский гигант мира электроники официально представил умные часы Xiaomi Watch S4 Sport. Это, как и предполагали инсайдеры, премиальные часы за 275 долларов, корпус которых выполнен из титана, а дисплей защищён при помощи сапфирового стекла. В компании заявили, что эти часы подходят для различных видов спорта — Xiaomi Watch S4 Sport можно использовать для дайвинга на глубине до 40 метров, они прошли тестирование PADI и получили сертификат для дайвинга EN13319. Xiaomi также сотрудничала с производителем часов Suunto для разработки алгоритмов отслеживания спортивных показателей, но пока что не совсем ясно о каких параметрах идёт речь (слайды все на китайском языке и некоторые сложно перевести).

Также имеется возможность использования офлайн-карты для пробежек или кемпинга. Ещё эти часы получили 1,43-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2200 нит, чтобы пользователю было комфортнее получать информацию даже при ярком солнце. И, что достаточно примечательно, компании Xiaomi удалось разместить удивительно большую батарею ёмкостью 586 мАч, что предоставляет часам 15 дней автономной работы. Более того, не только дисплей защищён при помощи сапфирового стекла — датчик сердечного ритма и уровня кислорода в крови на тыльной панели также защищён сапфировым стеклом. Xiaomi утверждает, что точность датчика составляет 97,2%, но нужно понимать, что это всё равно не медицинское устройство и доверять часам нужно с огромной осторожностью.
Mobvoi представила умные часы TicWatch Pro 5…
В мае прошлого года компания Mobvoi представила свои новые умные часы TicWatch Pro 5, а год спустя бренд …
Часы Apple Watch Series 10 показали на рендерах …
Профильный ресурс 9to5Mac опубликовал CAD-рендеры умных часов Apple Watch Series 10, который еще не были …
Новые Xiaomi Watch получат ёмкий аккумулятор …
В базе данных китайского регулятора TAF обнаружились сведения о новых умных часах компании Xiaomi с кодов…
Представлены часы COROS VERTIX 2S с титановым безелем…
Компания COROS пополнила ассортимент умных часов моделью VERTIX 2S, которая оценена в 700 долларов. Новин…
Представлены часы ASUS VivoWatch 6…
Компания ASUS пополнила ассортимент умных часов моделью VivoWatch 6, которая получила круглый корпус 1,39…
Часы CMF Watch Pro 2 получили сменный безель …
Бренд CMF пополнил ассортимент умных часов моделью Watch Pro 2, главной особенностью которых стала возмож…
Новая версия Apple Watch SE получит пластиковый корпус …
Журналист Марк Гурман сообщил о намерении компании Apple выпустить новую версию умных часов Apple Watch S…
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9…
С каждым годом компания HUAWEI улучшает и без того удобный и практичный смарт браслет серии Band. При это…
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor