Xiaomi представила умные часы Watch S4 Sport

Также имеется возможность использования офлайн-карты для пробежек или кемпинга. Ещё эти часы получили 1,43-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2200 нит, чтобы пользователю было комфортнее получать информацию даже при ярком солнце. И, что достаточно примечательно, компании Xiaomi удалось разместить удивительно большую батарею ёмкостью 586 мАч, что предоставляет часам 15 дней автономной работы. Более того, не только дисплей защищён при помощи сапфирового стекла — датчик сердечного ритма и уровня кислорода в крови на тыльной панели также защищён сапфировым стеклом. Xiaomi утверждает, что точность датчика составляет 97,2%, но нужно понимать, что это всё равно не медицинское устройство и доверять часам нужно с огромной осторожностью.