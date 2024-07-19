Xiaomi представила умные часы Watch S4 Sport

Сегодня китайский гигант мира электроники официально представил умные часы Xiaomi Watch S4 Sport. Это, как и предполагали инсайдеры, премиальные часы за 275 долларов, корпус которых выполнен из титана, а дисплей защищён при помощи сапфирового стекла. В компании заявили, что эти часы подходят для различных видов спорта — Xiaomi Watch S4 Sport можно использовать для дайвинга на глубине до 40 метров, они прошли тестирование PADI и получили сертификат для дайвинга EN13319. Xiaomi также сотрудничала с производителем часов Suunto для разработки алгоритмов отслеживания спортивных показателей, но пока что не совсем ясно о каких параметрах идёт речь (слайды все на китайском языке и некоторые сложно перевести).

Также имеется возможность использования офлайн-карты для пробежек или кемпинга. Ещё эти часы получили 1,43-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2200 нит, чтобы пользователю было комфортнее получать информацию даже при ярком солнце. И, что достаточно примечательно, компании Xiaomi удалось разместить удивительно большую батарею ёмкостью 586 мАч, что предоставляет часам 15 дней автономной работы. Более того, не только дисплей защищён при помощи сапфирового стекла — датчик сердечного ритма и уровня кислорода в крови на тыльной панели также защищён сапфировым стеклом. Xiaomi утверждает, что точность датчика составляет 97,2%, но нужно понимать, что это всё равно не медицинское устройство и доверять часам нужно с огромной осторожностью.