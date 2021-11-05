Xiaomi представила умные часы для детей за 200 долларов

Xiaomi выпустила новые часы для детей, получившие название Mi Rabbit Children’s Learning Watch 5 Pro. Стоит сказать, что бренд Mi Rabbit (Mi Bunny) предлагает широкий спектр товаров, специально разработанных для детей и их особых потребностей — китайский гигант специально создал отдельное подразделение, чтобы удовлетворять запросы маленьких пользователей или, скорее, их родителей. Mi Rabbit Children’s Learning Watch 5 Pro — это последняя линейка в этом блоке, которая имеет несколько улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Одной из таких функций является комплект двух камер, поддержка NFC, 3D-позиционирование пола и другие. Конечно, данные часы продаются по приличной цене в 200 и в настоящее время доступны для предварительного заказа, но при таком перечне функций на самом деле цена вполне оправданная. Да, хотелось бы для ребенка более доступное устройство, так как дети обожают ломать устройства слишком уж быстро, но производитель решил иначе.

Также стоит обратить своё внимание на то, что Mi Rabbit Children’s Learning Watch 5 Pro имеют 1,78-дюймовый экран и разрешение 448 × 368 пикселей, а также плотность пикселей 326 пикселей на дюйм. Дисплей защищен слоем стекла Corning Gorilla Glass с алмазоподобным покрытием, обеспечивающим высокую устойчивость к царапинам. Ещё продукт оснащен 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Он также поддерживает широкий спектр обучающих и вспомогательных приложений, удобных для детей. Продукт поддерживает мониторинг сердечного ритма и предлагает различные спортивные режимы, такие как скакалка, катание на роликовых коньках, альпинизм, бег на свежем воздухе, езда на велосипеде на открытом воздухе, ходьба и не только. Даже имеется встроенный датчик частоты пульса PPG, который непрерывно отслеживает движения и обеспечивает раннее предупреждение, когда частота пульса слишком высока.