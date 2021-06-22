Xiaomi представила умные часы для детей

Кроме того, гаджет даже поддерживает голосовой помощник XiaoAI и может похвастаться водонепроницаемым корпусом, который можно бросать в воду на глубину до 20 метров. На передней панели часов находится широкоугольная камера, которая позволяет устройству совершать видеозвонки через сеть 4G от трех поддерживаемых в Китае операторов связи. Новые 4G Phone Watch 5C от MITU Children также способны отслеживать активность и могут отслеживать расписание детей, начиная со школьного периода и заканчивая отслеживанием поездок между домом и школой. Довольно полезная вещь в большом городе, где ребенок школьного возраста запросто может заблудиться после школы или просто отойти гулять слишком далеко от разрешенного периметра. Ждем устройство в России и можно будет смело брать.