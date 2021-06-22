Xiaomi представила умные часы для детей

Xiaomi только что выпустила новый продукт, предназначенный для детей — стоит отметить, что пока что устройство официально представили только в Китае, но производитель, скорее всего, в обозримом будущем выпустит устройство ещё и для глобального рынка. Во всяком случае ранее производитель активно выпускал устройства сначала на локальном рынке, а потом выходил и на глобальный сегмент. Речь идет об устройстве MITU Children 4G Phone Watch 5C, которое доступно по цене 379 юаней (примерно 58 долларов США). Новое устройство поддерживает 4G и даже может совершать видеозвонки. Часы также предлагают точное отслеживание местоположения и питается от аккумулятора емкостью 900 мАч.

Кроме того, гаджет даже поддерживает голосовой помощник XiaoAI и может похвастаться водонепроницаемым корпусом, который можно бросать в воду на глубину до 20 метров. На передней панели часов находится широкоугольная камера, которая позволяет устройству совершать видеозвонки через сеть 4G от трех поддерживаемых в Китае операторов связи. Новые 4G Phone Watch 5C от MITU Children также способны отслеживать активность и могут отслеживать расписание детей, начиная со школьного периода и заканчивая отслеживанием поездок между домом и школой. Довольно полезная вещь в большом городе, где ребенок школьного возраста запросто может заблудиться после школы или просто отойти гулять слишком далеко от разрешенного периметра. Ждем устройство в России и можно будет смело брать.