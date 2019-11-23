Xiaomi представила в России Mi Note 10 с 108 Мп камерой и бюджетный Redmi Note 8T

2019-11-23, Автор - Марсель Гарипов; [124]
21 ноября в Москве прошла презентация компании Xiaomi, где показали Mi Note 10, впервые получивший камеру на 108 мегапикселей и емкий аккумулятор на 5260 мА·ч. Также в рамках мероприятия был представлен Redmi Note 8T, компактный проектор, очиститель воздуха и два внешний аккумулятора.

Xiaomi Mi Note 10

Mi Note 10 получил AMOLED-дисплей с диагональю на 6,47 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. Всего будет доступно три варианта расцветки: «Полночный чёрный», «Изумрудный зелёный» и «Арктический белый».

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 730G с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет рекордные 5260 мА•ч, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Вся система работает на Android 9 Pie с установленной сверху оболочкой MIUI 11. Также в новинке не забыли про NFC модуль, разъем для наушников 3,5 мм и ИК-модуль для управления бытовой техникой.

В продаже будет доступна более продвинутая модель Mi Note 10 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти и 245 Гбайт внутренней.

Камера

Главной особенностью Mi Note 10 является его камера, которая состоит из 5 модулей: основной сенсор на целых 108 Мпикс способен делать фотографии с действительно высоким разрешением, ультраширокоугольный объектив на 20 Мпикс может снимать кадров с углом обзора 117 градусов, два телеобъектива на 5 Мпикс и 12 Мпикс могут снимать кадры с 10-кратным гибридным увеличением, а вспомогательный модуль на 2 Мпикс способен красиво размыть задний фон.

Фронтальная же камера имеет разрешение в 32 Мпикс.

Xiaomi Redmi Note 8T

Redmi Note 8T представляет собой среднебюджетную модель с достойными техническими характеристиками. Новинка получила дисплей на 6,3 дюйма с Full HD+ разрешением, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 665 с 3/4 Гбайт оперативной памяти и 32/64/128 Гбайт внутренней памяти. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Также в смартфоне не забыли добавить модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Касательно камеры, то Redmi Note 8T получил 4 модуля: основной на 48 Мпикс позволяет снимать фотографии с высоким разрешением и хорошей детализацией, ультраширокоугольный модуль камера 8 Мпикс способен делать кайры с углом обзора в 120 градусов, макрообъектив на 2 Мпикс может снимать объекты при минимальном расстоянии от 4 см и вспомогательный модуль красиво размоет задний фон в стиле Боке. Разрешение фронтальной камеры равна 13 Мпикс.

Новые экосистемные устройства Xiaomi

Также в рамках мероприятия представили два внешних аккумулятора Redmi Power Bank 10,000 mAh и Redmi Power Bank 20,000 mAh, компактный проектор Mi Smart Compact Projector с возможностью транслировать изображение от 60 до 120 дюймов, а также очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, способный обработать помещение в 45 м2 от вредных частиц пыли за 17 минут.

Цены

  • Redmi Note 8T с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт — 13 990 рублей
  • Redmi Note 8T с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт — 15 990 рублей
  • Redmi Note 8T с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт — 17 990 рублей
  • Mi Note 10 с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт — 39 990 рублей
  • Mi Note 10 Pro с 8 Гбайт ОЗУ и 245 Гбайт — 44 990 рублей
  • Redmi Power Bank 10,000 mAh — 990 рублей
  • Redmi Power Bank 20,000 mAh — 1 990 рублей
  • Mi Smart Compact Projector — 39 990 рублей
  • Mi Air Purifier 3H — 12 990 рублей


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