Xiaomi представит Mix Fold 2 11 августа

К сожалению, нет ничего другого, кроме того факта, что новый телефон будет иметь настройку камеры, которая будет оптимизирована Leica благодаря недавнему партнерству. Предполагается, что Mix Fold 2 унаследует язык дизайна, который мы видели в телефонах Galaxy Fold, а это значит, что это будет устройство, складывающееся внутрь, и я считаю, что этот дизайн, пожалуй, лучший с точки зрения функциональности. Прошлые утечки предполагали, что Mix Fold 2 будет поставляться с 6,5-дюймовым экраном и 8-дюймовым складным дисплеем, но на этот раз дисплеи будут обновлены до частоты обновления 120 Гц вместо 60 Гц у предшественника. Учитывая, что это флагманская складная модель, мы ожидаем, что Mix Fold 2 будет обладать первоклассным аппаратным и программным обеспечением, а также оптикой и качеством сборки. А вот про стоимость пока что никакой информации нет.