Xiaomi представит Mix Fold 2 11 августа

Похоже, к нам скоро придет целая куча складных телефонов. Мы уже знаем, что Samsung завтра анонсирует Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. За этим последует Moto Razr 2022 11 августа, а теперь Xiaomi пошла дальше и объявила о появлении Mix Fold 2. Для тех, кому интересно, официальное мероприятие компании также произойдет 11 августа, а это означает, что у нас будет складная партия из целых четырех смартфонов. Компания пошла дальше и разместила в своем профиле Weibo тизер, показывающий металлическую часть Mix Fold 2, так что можно с уверенностью сказать, что это шарнир, который мы увидим на предстоящем смартфоне.

К сожалению, нет ничего другого, кроме того факта, что новый телефон будет иметь настройку камеры, которая будет оптимизирована Leica благодаря недавнему партнерству. Предполагается, что Mix Fold 2 унаследует язык дизайна, который мы видели в телефонах Galaxy Fold, а это значит, что это будет устройство, складывающееся внутрь, и я считаю, что этот дизайн, пожалуй, лучший с точки зрения функциональности. Прошлые утечки предполагали, что Mix Fold 2 будет поставляться с 6,5-дюймовым экраном и 8-дюймовым складным дисплеем, но на этот раз дисплеи будут обновлены до частоты обновления 120 Гц вместо 60 Гц у предшественника. Учитывая, что это флагманская складная модель, мы ожидаем, что Mix Fold 2 будет обладать первоклассным аппаратным и программным обеспечением, а также оптикой и качеством сборки. А вот про стоимость пока что никакой информации нет.