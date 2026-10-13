Huawei готовит новый суббренд смартфонов

Компания Huawei после проблем с доступом к операционной системе Android сосредоточилась на собственной операционной системе HarmonyOS и процессорах Kirin, а суббренд HONOR полностью отделили от материнской компании. Он продолжил выпускать устройства на Android и сохранил доступ к процессорам Qualcomm и MediaTek. Похоже, Huawei решила вновь обзавестись отдельным брендом. По данным инсайдера Dingjiao Digital, компания готовит запуск суббренда Xingmang. Название Xingmang переводится с китайского как «звёздный свет». Пока неизвестно, получит ли бренд отдельное название на международном рынке и выйдет ли вообще за пределы Китая. Если международный запуск состоится, название может отличаться от китайского, чтобы аудитории было проще его выговорить.

Ожидается, что смартфоны Xingmang получат процессоры серии Kirin 8, что указывает на ориентацию бренда на средний ценовой сегмент. Устройства будут работать под управлением HarmonyOS, при этом смартфоны лишатся некоторых премиальных возможностей, включая спутниковую связь. Однако фирменные технологии обработки изображений XMAGE, разработанные Huawei после прекращения сотрудничества с Leica, должны сохраниться. Примечательно, что название Xingmang может использоваться не только для смартфонов, хотя подробностей о планах компании пока мало. Остаётся открытым вопрос, как появление нового бренда повлияет на существующую линейку смартфонов Huawei, которая тоже представлена в среднем ценовом диапазоне.