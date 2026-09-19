Флагман OnePlus 16 получит аккумулятор на 9000 мАч

Авторитетный информатор Абишек Ядав раскрыл подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который еще не был представлен официально. Грядущей новинке приписывают наличие экрана BOE X4 с частотой обновления 165 Гц или 185 Гц в некоторых играх, батареи ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камеры с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,4 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, поддержки диапазона 5G n79 и предустановленной прошивки ColorOS 17 на базе ОС Android 17.