Флагман OnePlus 16 получит аккумулятор на 9000 мАч

Авторитетный информатор Абишек Ядав раскрыл подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который еще не был представлен официально. Грядущей новинке приписывают наличие экрана BOE X4 с частотой обновления 165 Гц или 185 Гц в некоторых играх, батареи ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камеры с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,4 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, поддержки диапазона 5G n79 и предустановленной прошивки ColorOS 17 на базе ОС Android 17.

В сеть слили характеристики Redmi 17 5G…
Смартфон Redmi 17 5G был замечен сразу в двух сертификационных базах данных, одна из которых подтвердила …
Представлен смартфон Google Pixel 11…
Компания Google пополнила ассортимент флагманских смартфонов базовой моделью Pixel 11, которая оценена от…
Складной смартфон iPhone Duo оценили в 2000 долларов …
Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo, который базируется на фирменной одно…
Vivo T5 Lite 5G получит батарею на 6500 мАч…
Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфоне T5 Lite 5G, который будет в ближайшее время представ…
iQOO Z11 получит процессор Dimensity 7500…
В мае компания MediaTek представила Dimensity 7500 — процессор, созданный по 4-нм техпроцессу и предназна…
Защищенный планшет AGM Pad P3 Compact оценили в 280 долларов…
Компания AGM пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Pad P3 Compact, которая базируется на 6-н…
Oppo тестирует топовый телеобъектив для Find X10 Ultra…
До предполагаемого анонса Oppo Find X10 Ultra остается ещё немало времени, однако первые подробности о бу…
HONOR Robot Phone получит ёмкий аккумулятор…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона HONOR Robot Phone, полноценна…
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor