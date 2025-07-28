Xiaomi прекращает поддержку HyperOS 2

Хотя некоторые формулировки звучат размыто, ясно одно — Xiaomi хочет сделать систему быстрее, визуально приятнее и стабильнее. Есть также информация от инсайдеров о том, что релиз получит название HyperOS 26 — в духе привязки к календарному году, как у компании Apple, но официально это пока не подтверждено. Более того, в сети уже есть подтверждения того, что на самом деле система всё же называется HyperOS 3. Пока Xiaomi не называет конкретных сроков выхода операционной системы и не делится перечнем моделей, которые первыми получат обновление. На фоне этих новостей стало также известно, что несколько моделей бренда получат свои последние обновления в сентябре и больше не будут поддерживаться — для них это фактически конец жизненного цикла.