Xiaomi прекращает поддержку HyperOS 2

Xiaomi официально прекратила разработку HyperOS 2 и полностью переключилась на создание HyperOS 3, которая будет основана на операционной системе Android 16. Этот факт подтверждает информация, которая появилась в приложении Feedback от одного из пользователей, получившего комментарий от представителя команды разработчиков. Все устройства, которым было положено обновление до HyperOS 2, его уже получили, и новых патчей или улучшений больше не будет — ресурсы компании теперь направлены исключительно на следующую версию системы. HyperOS 3 принесёт с собой более плавные анимации, улучшенные визуальные эффекты, повышенную отзывчивость, переработанный интерфейс и общую оптимизацию пользовательского опыта.

Хотя некоторые формулировки звучат размыто, ясно одно — Xiaomi хочет сделать систему быстрее, визуально приятнее и стабильнее. Есть также информация от инсайдеров о том, что релиз получит название HyperOS 26 — в духе привязки к календарному году, как у компании Apple, но официально это пока не подтверждено. Более того, в сети уже есть подтверждения того, что на самом деле система всё же называется HyperOS 3. Пока Xiaomi не называет конкретных сроков выхода операционной системы и не делится перечнем моделей, которые первыми получат обновление. На фоне этих новостей стало также известно, что несколько моделей бренда получат свои последние обновления в сентябре и больше не будут поддерживаться — для них это фактически конец жизненного цикла.