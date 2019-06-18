Xiaomi привезла новые телевизоры в Россию

Длительное время никто не верил в телевизоры компании Xiaomi, так как они выглядят довольно странно и на фоне конкурентов действительно казались интересным решением. Но, довольно быстро производитель доказал, что умеет делать не хуже других и выпустил на просторы России свои новые модели телевизоров под управлением операционной системы Android. Стоит понимать, что модель с диагональю 55 дюймов и разрешение 4К стоит всего 30 тысяч рублей — за эти деньги вы не сможете купить даже что-то очень отдаленное в плане характеристик. Так что телевизоры Xiaomi на текущий момент кажутся наиболее интересным вариантом для тех, кто хочет получить доступное решение с высоким качеством изображения. Стоит обязательно обратить внимание.