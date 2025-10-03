Xiaomi продала 1 миллион флагманов всего за пять дней

Новая серия смартфонов Xiaomi 17, представленная в Китае в конце прошлого месяца, всего за неделю после релиза уже преодолела важный рубеж продаж. Президент компании Лу Вэйбин сообщил в Weibo, что линейка Xiaomi 17 разошлась тиражом более одного миллиона устройств. Он подчеркнул, что данная серия достигла этого показателя быстрее, чем любое предыдущее поколение, и в связи с высоким спросом компания увеличивает объёмы производства. Вероятно, причина столь внушительного роста в том, что производитель вложил немало ресурсов в прокачку возможностей флагманских устройств. Например, старшие модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max получили дополнительный экран на задней панели и работают на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Камеры тоже были улучшены, а версия Pro Max оснащена аккумулятором на 7500 мАч, что положительно сказалось на длительности автономной работы устройства.

Базовый Xiaomi 17 также работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, но получил аккумулятор на 7000 мАч с технологией кремний-углерода, а также тройную основную камеру. Так что можно смело заявить, что производитель пошёл по правильному пути — он существенно изменил дизайн за счёт второго дисплея, на котором можно просматривать уведомления и многое другое, а также поставил топовое на текущий момент железо. Для пользователей, которым нужен именно Android-смартфон, это очень важный набор преимуществ, да ещё и цена в Китае оказалась достаточно разумной.
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
