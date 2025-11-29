Realme 16 Pro+ 5G выйдет в четырёх версиях памяти

Информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme 16 Pro+ 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет на дебютном индийском рынке в розовой, серой и золотистой расцветках, а также в версиях на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Ранее китайский регулятор раскрыл параметры модели Realme 16 Pro. Она получит корпус толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешение 50 Мп, ОС Android 16 с фирменной оболочкой UI 7 из коробки, процессор с максимальной частотой 2,5 ГГц, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор.