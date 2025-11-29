Realme 16 Pro+ 5G выйдет в четырёх версиях памяти

Информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme 16 Pro+ 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет на дебютном индийском рынке в розовой, серой и золотистой расцветках, а также в версиях на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Ранее китайский регулятор раскрыл параметры модели Realme 16 Pro. Она получит корпус толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешение 50 Мп, ОС Android 16 с фирменной оболочкой UI 7 из коробки, процессор с максимальной частотой 2,5 ГГц, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор.
iPhone 17 Pro демонстрирует высокий FPS в играх…
Apple сняла эмбарго на обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, и интернет тут же заполонили тесты новых…
Опубликованы примеры фото с iQOO 15 …
Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона iQOO 15. Снимки дем…
iPhone 17e получит экран на 60 Гц и Dynamic Island…
Компания Apple, по данным инсайдеров, готовится представить iPhone 17e уже через несколько месяцев — весн…
Steam Machine будут продавать примерно за 700 долларов…
Судя по свежему анализу, Steam Machine вряд ли будет стоить как классическая игровая приставка, но её фин…
Блогер прокачал память в iPhone 17 Pro Max…
Apple существенно усложнила жизнь пользователям, которые раньше могли обойтись без переплаты за увеличени…
HMD Vibe 5G оценили в 100 долларов …
Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 5G, которая основана на 6-нанометров…
Представлен защищенный смартфон HMD Ivalo XE…
Компания HMD объявила о выпуске защищенного смартфона HMD Secure, который ориентирован на государственный…
iPhone 18 получит сразу три вида процессоров…
Серия iPhone 18 станет первой линейкой Apple, в которой будут установлены процессоры, созданные по 2-нано…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor