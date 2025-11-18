iPhone 18 представят только весной 2027 года

Такой подход с двумя волнами анонсов даёт куда больше гибкости и снижает операционное напряжение внутри компании. Что касается iPhone Air, по данным инсайдеров, его ограниченный тираж делает эту модель удобной платформой для тестирования аппаратных решений будущего складного iPhone, который, как ожидается, будет иметь похожую конструкцию. Ранее также сообщалось, что iPhone Air лишат второго модуля камеры — Apple считает, что широкоугольная камера не является настолько востребованной, чтобы оправдывать её присутствие в устройстве. При этом многие потенциальные покупатели с этим заявлением, конечно, не согласны — для многих одной камеры на тыльной панели смартфона за почти тысячу долларов банально маловато. Но, возможно, в будущем производитель поменяет свой подход.