iPhone 18 представят только весной 2027 года

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple собирается разделить линейку iPhone 18 на две части — версии Pro выйдут осенью 2026 года, а базовые модели появятся весной 2027 года. Такой шаг позволит компании уйти от необходимости превращать осеннюю презентацию в грандиозное шоу и равномернее распределить нагрузку. Соответственно, уже в следующем году Apple, скорее всего, представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, давно ожидаемый складной iPhone Fold и, возможно, новые смарт-часы и компьютеры Mac. А весной 2027 года компания выпустит базовый iPhone 18, вероятного преемника iPhone 16e под названием iPhone 18e, а также потенциального наследника модели iPhone Air.

Такой подход с двумя волнами анонсов даёт куда больше гибкости и снижает операционное напряжение внутри компании. Что касается iPhone Air, по данным инсайдеров, его ограниченный тираж делает эту модель удобной платформой для тестирования аппаратных решений будущего складного iPhone, который, как ожидается, будет иметь похожую конструкцию. Ранее также сообщалось, что iPhone Air лишат второго модуля камеры — Apple считает, что широкоугольная камера не является настолько востребованной, чтобы оправдывать её присутствие в устройстве. При этом многие потенциальные покупатели с этим заявлением, конечно, не согласны — для многих одной камеры на тыльной панели смартфона за почти тысячу долларов банально маловато. Но, возможно, в будущем производитель поменяет свой подход.
