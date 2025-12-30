Складной OPPO Find N6 получит шесть камер

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне OPPO Find N6, релиз которого ожидается в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие 8,12-дюймового гибкого LTPO OLED-экрана с разрешения 2K и частотой обновления 120 Гц, 6,62-дюймового внешнего дисплея и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной ОС Android 16, двух 20-Мп фронтальных камер, основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп, 200 Мп и 2 Мп, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч и поддержки спутниковой связи.

