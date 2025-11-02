Представлен смартфон Bigme HiBreak S с E ink-экраном

Компания Bigme пополнила ассортимент смартфонов моделью HiBreak S с дисплеем E Ink, который выйдет в цветной и черно-белой версиях. Первая стоит 280 долларов, а вторая обойдется в 250 долларов. Обе новинки оснастили 5,84-дюймовым экраном с разрешением 480:240 точек у цветного варианта и 1440:720 точек у монохромного, частотой обновления изображения 24 Гц и 36 ступенями регулировки яркости, неназванным восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, основной камерой разрешением 5 Мп, модемом 4G, батареей ёмкостью 3300 мАч и предустановленной операционной системой Android 14.

