Huawei представила ультратонкий Mate 70 Air

Добиться такого объёма батареи удалось, в частности, благодаря крупному 7-дюймовому дисплею — телефон остаётся довольно большим по габаритам. Интересно и то, что пользователям предлагают выбор между двумя версиями процессора — модель с 12 ГБ оперативной памяти оснащена Kirin 9020B, а вариант с 16 ГБ — более производительным Kirin 9020A. Обе версии представляют собой слегка урезанные по частотам модификации стандартного Kirin 9020, так что производительность у них будет более или менее на олдном и том же уровне. Смартфон получил тройную основную камеру, включая 12-мегапиксельный телеобъектив — редкость для устройства с такой толщиной корпуса. И, естественно, пока что Huawei Mate 70 Air доступен исключительно в Китае, а стартовая цена составляет 4199 юаней, что примерно соответствует 590 долларам.