Huawei представила ультратонкий Mate 70 Air

Huawei представила свой новый ультратонкий смартфон под названием Mate 70 Air. Это уже третий «Air» в этом году после iPhone Air и Nubia Air от ZTE, тогда как моделей с приставкой «Edge» вышло всего две, что наглядно показывает — влияние Apple по-прежнему сильнее, чем у Samsung. Толщина корпуса Mate 70 Air составляет 6,6 миллиметра — чуть больше, чем у последних тонких моделей Apple и Samsung, однако Huawei компенсировала это внушительным аккумулятором ёмкостью 6500 мАч. Это даже больше, чем у Motorola Edge 70 с его 4800 мАч, что усиливает давление на конкурентов, которым теперь придётся улучшать автономность своих устройств второго поколения.

Добиться такого объёма батареи удалось, в частности, благодаря крупному 7-дюймовому дисплею — телефон остаётся довольно большим по габаритам. Интересно и то, что пользователям предлагают выбор между двумя версиями процессора — модель с 12 ГБ оперативной памяти оснащена Kirin 9020B, а вариант с 16 ГБ — более производительным Kirin 9020A. Обе версии представляют собой слегка урезанные по частотам модификации стандартного Kirin 9020, так что производительность у них будет более или менее на олдном и том же уровне. Смартфон получил тройную основную камеру, включая 12-мегапиксельный телеобъектив — редкость для устройства с такой толщиной корпуса. И, естественно, пока что Huawei Mate 70 Air доступен исключительно в Китае, а стартовая цена составляет 4199 юаней, что примерно соответствует 590 долларам.
