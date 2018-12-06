Xiaomi продала 700 000 Pocophone F1 за три месяца

Компания Xiaomi объявила о том, что их «народный» флагман Pocophone F1 преодолел рубеж в 700 000 реализованных устройств всего за три месяца. Наибольшего успеха смартфон добился в Индии, что неудивительно, ведь именно там он продается по самой низкой цене. На радостях местное подразделение Xiaomi даже сделало скидку на Pocophone F1 в размере 5000 рупий (около 5000 рублей). Теперь Pocophone F1 можно купить в Индии примерно за 280 долларов.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 10 на базе Android Pie.