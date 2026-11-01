Xiaomi продала почти миллион смартфонов Redmi K100 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что к концу октября количество активированных в Китае смартфонов Redmi K100 Pro и K100 Pro Max составило 900 тысяч. Напомним, что новинки был выпущены в августе этого года, а на днях в продаже появилась базовая модель Redmi K100.

Оцененный от 550 долларов REDMI K100 Pro оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2510:1156 пикселей, локальной пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления 185 Гц, отдельным игровым чипом D2, системой жидкостного охлаждения с испарительной камерой VC, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, встроенной памятью UFS 4.1, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 8580 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, корпусом с металлической рамкой и стеклянной задней панелью толщиной 8,55 мм и массой 218 граммов, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также двумя стереодинамиками 1115F.
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