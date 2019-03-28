Xiaomi работает над следующим игровым смартфоном

Игровой бренд Xiaomi Black Shark недавно выпустил свой третий игровой смартфон в Китае, Black Shark 2.

Но компания не стоит на месте, и похоже она работает над следующим игровым смартфоном Black Shark 3. Производитель запатентовал серию новых игровых моделей. Xiaomi подала патент еще в декабре 2018 года и была опубликована только 19 марта 2019 года. Существует не менее 48 эскизов разных моделей и Xiaomi уже указало в описании название игрового устройства Sky. Предполагается, что грядущий смартфон Black Shark может похвастаться дополнительным объективом ToF 3D-камеры для глубины эффекта.