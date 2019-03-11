Xiaomi раскрыла цену бюджетного смартфона Redmi 7

Глава Xiaomi Лей Цзунь поделился подробностями о бюджетном смартфоне Redmi 7, который еще не был представлен официально. Во-первых, называется цена – 700-800 юаней или около 105-120 долларов. Во-вторых, топ-менеджер подтвердил наличие разъема для наушников, ИК-излучателя и аккумулятора большой емкости. В-третьих, Цзунь заявил, что компания обеспечит нужный уровень складских запасов. Официальный анонс смартфона может состояться 18 марта во время презентации, на которой состоится китайская премьера Redmi Note 7 Pro и геймерского Black Shark 2.