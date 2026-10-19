Xiaomi рассекретила дизайн Redmi K100

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения смартфона Redmi K100, официальная презентация которого состоится 27 октября. На этот раз аппарат продемонстрировали в зеленой расцветке Firefly Green. Также производитель подтвердил наличие фирменной прошивки HyperOS 4.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, отдельным чипом дисплея D2, 6,9-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 185 Гц и технологией Super Pixel, кремний-углеродной батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, основной камерой с 200-Мп главным модулем и модулем с перископическим телеобъективом, стереодинамиками, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.