Xiaomi раздает смартфоны Mi Mix Fold в День труда

Компания Xiaomi решила отметить День труда в Китае, бесплатно раздавая дорогой складной флагман Mi Mix Fold. За пять дней китайский производитель разыграет 60 смартфонов, каждый из которых оценен в 1540 долларов.

Напомним, что Mi Mix Fold оснащается 8,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым экраном с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором на 5020 мАч и поддержкой проводной подзарядки на 67 Вт.
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