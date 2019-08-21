Xiaomi уже работает над новым фитнес-трекером Mi Band 5

В середине июня Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 4. Как оказалось, компания уже работает над новым поколением устройства.

Об этом проболтался руководитель компании Huami, которая занимается производством смарт-часов Amazfit и фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band. Ван Хуан (Wang Huang) заявил, что они уже начали работу над Mi Band 5.

«У нас нет фиксированного времени, когда мы собираемся запустить Mi Band 5. Но мы уже начали работать над Mi Band 5 с Xiaomi, и это не займет много времени. Таким образом, мы только что запустили Mi Band 4, но потенциально, к [неразборчиво] следующему году мы можем запустить Mi Band 5», — рассказал он во время телефонного разговора.

То есть можно предположить, что новый фитнес-трекер выйдет не следующим летом, а гораздо раньше.