Xiaomi верит в стабилизацию цен на чипы памяти

Рост цен на память и накопители из-за продолжающегося дефицита поставок привёл к подорожанию смартфонов, что также негативно сказалось на бизнесе крупных производителей, ведь чем выше цена конечного продукта, тем ниже на него спрос. В результате, например, Xiaomi в первом квартале 2026 года поставила 33,8 миллиона смартфонов, что на 19,2% меньше показателя за аналогичный период 2025 года. Однако новый отчёт утверждает, что компания ожидает улучшения ситуации и уже увеличила годовой план продаж смартфонов примерно с 90 миллионов до 110 миллионов устройств. Согласно источникам из цепочки поставок, большая часть дополнительного объёма продаж должна прийтись на бюджетные модели.

Более того, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Xiaomi повысила годовую цель по продажам смартфонов, поскольку ожидает разворота цен на память и их последующей стабилизации. Стоит напомнить, что в апреле президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщил, что компания платит на 1500 юаней больше, чем в первом квартале 2025 года, за комплект из 12 ГБ оперативной памяти и накопителя объёмом 512 ГБ. Поэтому стабилизация цен на память будет выгодна как покупателям, так и производителям смартфонов. Остаётся надеяться, что прогноз окажется верным, поскольку дефицит памяти и рост стоимости комплектующих уже привели к резкому увеличению цен на смартфоны. Некоторые устройства были отменены, а другие получили ограниченный тираж — компании не справляются со сложившейся ситуацией.
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