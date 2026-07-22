Xiaomi верит в стабилизацию цен на чипы памяти

Более того, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Xiaomi повысила годовую цель по продажам смартфонов, поскольку ожидает разворота цен на память и их последующей стабилизации. Стоит напомнить, что в апреле президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщил, что компания платит на 1500 юаней больше, чем в первом квартале 2025 года, за комплект из 12 ГБ оперативной памяти и накопителя объёмом 512 ГБ. Поэтому стабилизация цен на память будет выгодна как покупателям, так и производителям смартфонов. Остаётся надеяться, что прогноз окажется верным, поскольку дефицит памяти и рост стоимости комплектующих уже привели к резкому увеличению цен на смартфоны. Некоторые устройства были отменены, а другие получили ограниченный тираж — компании не справляются со сложившейся ситуацией.