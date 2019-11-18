Xiaomi выкатила обновление для Redmi 4

Xiaomi выпустила новое обновление для Redmi 4 с версией MIUI 11.0.2.0.NAMMIXM. Размер файла обновления составляет 483 МБ, оно не вносит изменений в версию Android, но включает в себя патч безопасности для ОС.

MIUI 11 предоставляет улучшенное сенсорное управление и улучшенное использование цветов. Обновление также несет звуковые эффекты под влиянием природы и переработанный пользовательский интерфейс, предлагая минималистичный дизайн. Другие функции включают в себя постоянно включенный экран блокировки и динамические видео обои.