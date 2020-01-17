Xiaomi выпустила лизун для чистки клавиатур

Волшебный кубик Xiaomi Clean-n-Fresh, идеально подходит для очистки клавиатур, контроллеров и других продуктов от пыли, которые трудно быстро и хорошо очистить.

Xiaomi Clean-n-Fresh изготовлен из эластичного геля. Фактически это антибактериальный продукт, способный удалять пыль без дополнительного увлажнения не прилипая к пальцам.

Учитывая его упругую природу он очень полезен для удаления пыли с углов, которые трудно достать у определенных устройств. Эластичный гель Xiaomi Clean-n-Fresh можно использовать в течение примерно 90 дней. Цена вопроса 7 евро.